فريد زهران يستقبل وفدا من السفارة الفرنسية



استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وبعض قيادات الحزب المصري الديمقراطي وفدًا من السفارة الفرنسية بمقر الحزب المصري الديمقراطي.

ناقش الحضور الأوضاع السياسية في مصر والأجواء التي تتم فيها الانتخابات الرئاسية والتي شرح فيها فريد زهران دور الحزب في الانتخابات الرئاسية وتطورات المشهد الداخلي.

كما ناقش زهران وقيادات الحزب مع الوفد الفرنسي تطورات المشهد في غزة، وأعرب المرشح وقيادة الحزب عن استيائهم الشديد من الموقف الفرنسي والأوروبي تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات إنسانية واعتداءات مستمرة على مدار الأيام العشر الماضية، كما شدد المرشح والحزب على ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كأولوية على أي نقاشات أخرى.

حضر اللقاء من الجانب الفرنسي: الوزير المستشار، رافاييل مارتن ، والمستشارة السياسية كامي تيبو.

حضر من قيادات الحزب الدكتور فريدي البياضي عضو البرلمان ونائب رئيس الحزب، والنائبة أميرة صابر نائب رئيس الحزب، محمد سالم أمين الهيئة البرلمانية، أميرة هريدي أمين الخبراء بالحزب، محمد هلال وعبدالراضي الزناتي ومحمد أبوالنجا أعضاء الهيئة العليا بالحزب.