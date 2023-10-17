محافظ القليوبية يوقف أعمال بناء مخالف بأحد العمارات بمنطقة الفلل في بنها

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواصلة رصد كل أشكال التعديات المخالفة بكل مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، والتي يتم رصدها من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

وجاء ذلك خلال جولة المحافظ المفاجئة حيث جرى إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد العمارات بالدور الخامس علوي والسادس والسابع على مساحة 280 مترا مربعا علما بأنه صادر له رخصه بخمس أدوار بمنطقة الهابيتات بالفلل بمدينة بنها.

وعلى الفور، أصدر تعليماته بوقف الأعمال والتحفظ على مواد البناء والمعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف تنفيذاً للقانون.

وذكر بيان لمحافظة القليوبية، اليوم، أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على مُقدرات الأجيال القادمة.

وشددَّ "المحافظ" في البيان على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً مع تكثيف الورديات الليلية خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمتعدين.

جولة المحافظ

محافظ القليوبية يوقف أعمال بناء مخالف

بناء مخالف