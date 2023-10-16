زي النهاردة.. الرئيس السادات يتولى رئاسة الجمهورية رسميا

تحل اليوم الاثنين الموافق ١٦ شهر اكتوبر ذكرى تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية رسميا، حيث تولي السادات رئاسة الجمهورية في 16شهراكتوبر عام 1970 خلفا للزعيم جمال عبد الناصر.

الرئيس محمد السادات



ولد محمد أنور السادات في25 ديسمبر عام 1918 و كان ضابطا عسكريًا مصريا، وشغل منصب الرئيس الثالث لجمهورية مصر العربية من 15 أكتوبر 1970 حتى اغتياله على يد ضباط جيش متشددين في 6 أكتوبر 1981.

كان السادات عضوا كبيرا في الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق في ثورة 23 يوليو،

وكان مقربا جدا من الرئيس جمال عبد الناصر، حيث خدم كنائب للرئيس مرتين وخلفه كرئيس في عام 1970.

و في عام 1978، وقع السادات ومناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل، اتفاقية سلام بالتعاون مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وتم تكريمهما بجائزة نوبل للسلام بسبب ذلك.

ولد أنور السادات في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية عام 1918 وتخرج من الأكاديمية العسكرية عام 1938، ثم انضم إلى حركة الضباط الأحرار التي قامت بالثورة على حكم ملك البلاد وقتها فاروق الأول في عام 1952، وتقلد عدة مناصب كبرى في الدولة منذ ذلك الحين مثل منصب وزير دولة في سبتمبر 1954.

وتولي رئيسا لمجلس الأمة منذ 21-7-1960 وكليإلى 27-9-1961، ورئيسا لمجلس للأمة للفترة الثانية من 29-3-1964 إلى 12-11-1968، كما اختاره جمال عبد الناصر نائبا له في 19 ديسمبر 1969 حتى وفاته يوم 28 سبتمبر 1970.

واشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وهو ما ظهر بوضوح في قضائه على خصومه السياسيين فيما عرف بثورة التصحيح. عمل السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من سيطرة إسرائيل إثر حرب 1967 حيث تمكن الجيش المصري في عهده من هزيمة الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر وعبور قناة السويس، واستطاع تحقيق السيطرة على سيناء بعد جولات طويلة من المفاوضات.

حصل السادات عام 1978 على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن، إثر توقيع معاهدة السلام في اتفاقات كامب ديفيد، وهو ما تسبب في ردود فعل معارضة داخل مصر والدول العربية، كما سجن العديد من الإسلاميين فيما سمي إجراءات التحفظ في سبتمبر 1981 كما أنه ندم علي إخراج سجناء الجماعات الإسلامية من المعتقلات ما أدى إلى اغتياله في يوم 6 أكتوبر 1981 أثناء عرض عسكري احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر علي يد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في مصر.

وقرر الكونغرس الأمريكي عام 2018 منح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بمئوية ولادته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط، واعتمد هذا القرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.