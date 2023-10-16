وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الجمباز استضافة مصر لبطولة العالم

التقي اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتور إيهاب أمين رئيس الإتحادين والمصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وذلك لبحث امكانية استضافة مصر لبطولة العالم للباركود والتى من المتوقع انطلاقها في شهر سبتمبر من العام المقبل 2024.

وعرض رئيس الاتحاد لوزير الرياضة أهمية استضافة مصر لتلك البطولة والتى تعد أكبر لعبة للشباب بمختلف دول العالم واوضح انه فى حال ترشح مصر لتنظيم البطولة سوف تكون أول دولة افريقية وعربية تنظم البطولة حيث نظمت أول بطولة باليابان ومن المتوقع مشاركة 60 دولة و 450 لاعب ولاعبة.

وتوجه ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه ودعم الدولة المصري للاتحاد المصري، والذي بدوره نجح في وضع مصر بمصافِ الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترات الماضية.