غرفة الصناعات الغذائية راعي المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في سيوة

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رعاية المهرجان الدولي للتمور المصرية في دورته السابعة والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سيوة بمحافظة مطروح في الفترة من 20 إلي 22 اكتوبر 2023.

أشرف الحزايرلي

وصرح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، تأتي رعاية الغرفة ومشاركتها في إنجاح المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية استكمالا للجهود المبذولة مع وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع التمور المصري، تماشياً مع رؤية الغرفة في دعم تطوير الصناعات الغذائية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي للنهوض بهذا القطاع الواعد وغيره من الصناعات ذات القدرة على تحقيق طفرة في نمو الصادرات وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد الجزايرلي، أن المهرجان الدولي للتمور بمثابة منصة ترويجية متميزة لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور المصرية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو تعميق وتطوير ونمو الصناعة الوطنية، حيث يجمع المهرجان تحت سقف واحد كافة القائمين على صناعات التمور من مختلف سلسلة القيمة، كما يمكن الشركات المصرية من عقد لقاءات ثنائية مع الشركات الدولية المتخصصة في استيراد التمور ومنتجاتها والاطلاع على التكنولوجيات المتطورة وكل ما هو جديد في هذه الصناعة بما يعظم من القيمة الاقتصادية و التصديرية لمنتجات التمور المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

محمود البسيوني

واضاف محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن المهرجان الدولي السابع للتمور يشارك فيه أكثر من 100 عارض من الخبراء والمصدرين والمصنعين ومنتجي ومقدمي الخدمات وندوات يشارك فيها الخبراء الدوليين لعرض كل ما هو جديد في صناعة وزراعة وإنتاج التمور فضلا عن مسابقة التمور المصرية والتي تهدف إلي تحفيز الإبداع والابتكار في كافة فئات وعناصر سلسلة القيمة ، لافتاً إلى تميز سيوة في زراعة النخيل وإنتاج أفضل أنواع التمور التي لها سوق تصديري واعد وقيمة اقتصادية وغذائية كبيرة.



ويتم تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في سيوة محافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كونسبت للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة ممثلي الشركات الدولية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، وتصميم وتجهيز معدات وأدوات التعبئة و التدريج وتغليف التمور،

ومن الجدير بالذكر أن مصر أكبر منتج للتمور على مستوي العالم بإنتاجية تتعدي 1.7 مليون طن تمثل حوالي 18% من حجم الانتاج العالمي، و 24% من حجم الانتاج العربي كما يمثل قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الصناعية والمجتمعية المستدامة بمصر من خلال خلق فرص العمل وتحسين دخل المنتجين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.