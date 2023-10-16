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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"ضمن حياة كريمة".. فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقريتي النمسا والنجوع بالأقصر

مجمع الخدمات الحكومية
مجمع الخدمات الحكومية
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تفقد اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإداري بمجمع الخدمات الحكومية، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتي النمسا والنجوع، تمهيدا لدخوله الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين.

وأوضح السعدي، أن أعمال التجهيزات بجميع المجمعات الخدمية تتم على التوازي مع بعضها، مشيرا الى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة  تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

وتضمنت أعمال الفرش بالمجمعات، مكاتب للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي؛ فضلا عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم، وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. 

 

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المجمع (5)
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