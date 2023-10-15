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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طوفان الأقصى.. تفاصيل مثيرة للمرة الأولى عن يوم الصدمة في إسرائيل

أيمن الرقب، أستاذ
أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس
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كشف أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس، أن ما حدث يوم 7 أكتوبر الجاري من فصائل المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، كان بمثابة صدمة لكل الأجهزة الأمنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المقاومة الفلسطينية قامت بقصف كاميرات المراقبة على سور غلاف غزة بطائرات مسيرة في توقيت واحد.
وأشار أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بحامعة القدس، إلى أن حجم الحدث يوم 7 أكتوبر تسبب في حالة ارتباك لرئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني وقد ظهر هذا خلال حدثه مع بايدن.
وأشار إلى أن عدد الذين شاركوا في عملية طوفان الأقصى خلال اليوم الأول من العملية بلغ 1500 مقاوم، مؤكدا أن التجهيز للعملية وجمع المعلومات استغرق نحو عامين.
 

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أيمن الرقب فصائل المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى الكيان الصهيوني
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