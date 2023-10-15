نادي قضايا الدولة يدين العدوان الإسرائيلي ويعلن عن حملة للتبرع بالدم

أعلن نادي مستشاري قضايا الدولة عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، والذي يأتي مخالفا لجميع القوانين والمواثيق الدولية في ظل خضوع القطاع قانونا للسيادة الفلسطينية.

يدين إعلان القيادة الاسرائيلية الحرب في مواجهة المدنيين العزل وتعمد قتل النساء والاطفال والشيوخ وتدمير جميع المرافق الحيوية الصحية والخدمية بالقطاع ، ومنع دخول المساعدات الانسانية على نحو يهدد بكارثة إنسانية تاريخية ، بجانب الدفع نحو التهجير والابعاد القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج القطاع بقصد تصفية القضية الفلسطينية ، وهو ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر التام له ، كما أكد على دعم مصر للإخوة الفلسطينيين بكل السبل التي تعينهم على الصمود والثبات في مواجهة هذا العدوان الغاشم.



يعلن نادي مستشاري قضايا الدولة دعمه وتأييده لموقف القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد من خلاله على أن أمن مصر القومي خط أحمر لا مجال لتخطيه، وكذلك قرارات سيادته الداعمة للشعب الفلسطيني بمنع مرور الأجانب من معبر رفح المصري وتعليق فتح المعبر على شرط مرور المساعدات الانسانية المصرية إلى الاخوة الفلسطينيين بالقطاع ، وكذلك المساعي الدبلوماسية التي يبذلها من أجل الوقف العاجل للعدوان وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتأكيدا على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة يعلن نادي مستشاري قضايا الدولة عن حملة للتبرع بالدم بمقر النادي العام بالقاهرة ومقرات الأندية الفرعية بالمحافظات اعتبارا من يوم الخميس المقبل لصالح المصابين الفلسطينيين من جراء الاعتداء الاسرائيلي الغاشم .