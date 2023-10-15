الجيش الأوكراني: قصف روسي في مناطق زابوريجيا وخيرسون وسلوفيانسك

أعلن الجيش الأوكراني، مساء اليوم الأحد، عن موجة قصف روسية استهدفت مناطق زابوريجيا وخيرسون وسلوفيانسك خلال الساعات الماضية.

وقال قائد القوات الأوكرانية في زابوريجيا يوري مالاشكو -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن القوات الروسية شنت هجوما بصاروخ واحد على بلدة في منطقة زابوريجيا، مساء اليوم الأحد.

وأضاف مالاشكو أنه لم يتم بعد تحديد نوع الصاروخ الذي استخدمه الروس، لافتا إلى أن المقذوف سقط في منطقة مفتوحة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

ومن جهة أخرى، قال قائد القوات الأوكرانية في خيرسون رومان مروتشكو إن القوات الروسية تواصل قصفها المكثف على المدينة، حيث تسببت الهجمات في أضرار بخطوط نقل الطاقة والمنازل السكنية، بحسب وكالة "يوكرينفورم".

وأضاف مروتشكو: "الانفجارات تهز خيرسون، ولا تزال المدينة تتعرض لهجمات واسعة النطاق من قبل قوات الاحتلال الروسي، كما تعرضت خطوط نقل الكهرباء لأضرار نتيجة قصف العدو، ودُمرت المنازل".

وفي سلوفيانسك، أشار قائد القوات الأوكرانية في المدينة فاديم لياخ إلى أن القوات الروسية وجهت ضربة أخرى في سلوفيانسك بإقليم دونيتسك، لافتا إلى توتر الأوضاع من جديد إثر هجوم على أراضي المدينة، مساء الأحد، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو دمار حتى الآن.

