اختفاء مليون ونص جنيه.. الأمن يكشف تفاصيل جديدة في واقعة 3 جثث بالواحات

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة مقتل ٣ أشخاص داخل سيارة بمنطقة الواحات، وتبين أن المجنى عليه كان في طريقهم لشراء سياره جديدة.

واضاف المصدر بأن المجنى عليهما كان بحوزتهم مبلغ مالي قدرة مليون ونصف المليون، واعترض المتهمين طريقهم وقتلهم يالاعيره الناريه في أماكن متفرقة من جسدهم،وسرقوا المبلغ المالي هواتفهم المحمول ولاذوا بالفرار هاربين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الواحات من غرفة النجده بالعثور علي ٣جثث داخل سياره ملاكى علي طريق الواحات، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة كلا من ايهاب .ع. ٥٦عاما، ،ونجله رامي.ا.ع ٣٥عاما، وصديقهم محمد ر، مصابين طلقات ناريه في أماكن متفرقة من جسدهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه.