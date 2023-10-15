تحقيقات موسعة حول مقتل شاب علي يد عامل بمقهى طعنًا بالزيتون

أمرت جهات التحقيق بالزيتون اليوم ، بعرض جثة شاب لقي مصرعة طعنا علي يد عامل بمقهى علي الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



أقدم عامل بمقهى على قتل صديقه بسبب خلافات العمل بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط قتيل باحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره، وبعمل التحريات تبين ان وراء أرتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بأستلال سكين وطعنه فى صدره وارداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجانى وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.