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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"عصام فرحات" يتفقد الملاعب المفتوحة متعددة الأغراض بجامعة المنيا

د. عصام فرحات يتفقد
د. عصام فرحات يتفقد الملاعب المفتوحة متعددة الأغراض
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أجري الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، صباح اليوم الاحد جولة تفقدية للملاعب المفتوحة متعددة الأغراض والمصممة بأرضيات من المطاط والإكريليك، والنجيل الصناعي تصلح للاستخدامات المتعددة الأغراض في ألعاب كرة السلة، واليد، والطائرة والتنس، وخماسي كرة القدم، بالإضافة لصلاحيتها لجميع الألعاب الترفيهية والأنشطة الترويحية.


وأكد “فرحات” أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على استعدادات الجامعة لبدء فعاليات خطة الأنشطة الطلابية لهذا العام، وحرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية والترويحية، يكون لها مردود يحقق رؤية الجامعة في تشكيل شخصية الطلاب، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، وتنمية قدراتهم، ودعم روح التنافس بينهم، واكتساب خبرات جديدة، ترفع من وعيهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.


كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة المدرجات والقاعات الدراسية بكليات طب الأسنان، والهندسة والعلاقات العامة والإعلان؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والاستماع إلى الطلاب والرد على كافة استفساراتهم بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.

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