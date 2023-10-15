البنك الدولي يناقش إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام في حل أزمة انقطاع الكهرباء

أكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة البنك الدولي لجنوب إفريقيا، أن البنك يدرس إقراض جنوب إفريقيا مليار دولار للإسهام في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقالت ماري، وفق ما أورته دورية "بيزنس إنسايدر"، اليوم الأحد، إن القرض سيأتي قريبا جدا، رافضة تحديد مدى إطار زمني لإقرار القرض.

وعن التمويل المحتمل للبنك الدولي قالت ماري: "لن يساعد القرض المقترح من البنك الدولي جنوب إفريقيا في الانتقال بعيدًا عن الفحم فحسب، بل سيضمن أيضًا انتقالًا عادلًا يحمي السكان المعرضين للخطر من الآثار السلبية لاستخدام الفحم".

وأشارت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا تستكشف أيضًا مبادرات أوسع تتعلق بالمناخ، بما في ذلك اعتبارات ضريبة الكربون، موضحة أن العام الماضي شهد موافقة البنك الدولي على تمويل 497 مليون دولار لإيقاف تشغيل إحدى محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد وإعادة توظيفها.