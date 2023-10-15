حالة الطقس.. عودة تساقط الأمطار على الإسكندرية مع توقعات باستمرارها 48 ساعة

تساقطت أمطار خفيفة منذ قليل على مدينة الإسكندرية، حيث شهدت العديد من أحياء الإسكندرية عودة الأمطار الخفيفة بنسبة 15%، تزمناً مع ارتفاع درجات الحرارة والتي وصلت إلى 26 درجة مئوية، والتي ارتفعت ثلاث درجات عن ساعات الصباح الأولى، وارتفاع في نسبة الرطوبة والتي وصلت إلى 57%، وسرعة رياح 21 كم/ ساعة.

وخلال بيان أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت فيه على استمرار التقلبات الجوية لطقس الإسكندرية اليوم، هو أمر طبيعي تشهده مدينة الإسكندرية كل عام وخصوصاً في فصل الخريف حيث تتساقط الأمطار ما بين الخفيف والمتوسط والشديد في بعض الأحيان مع اعتدال في درجات الحرارة، وسطوع الشمس في بعض الأوقات، وهذه الأجواء تأتي لاستقبال أولى نوات الإسكندرية وهي نوة الرياح الصلبية والتي سوف تضرب الإسكندرية يوم 20 من أكتوبر الجاري.

وخلال بيان شركة الصرف الصحي اليوم، أكد اللواء محمود نافع محمود نافع رئيس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار استعداد الشركة لتساقط الأمطار خلال الساعات القادمة، استناداً إلى تقارير هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع خلال الساعات القادمة ان تتقدم السحب وتعود سقوط الامطار خلال من ساعة الى ساعتين، وأكد استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة من يوم السبت 14 أكتوبر 2023 للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها.

وأضاف " نافع"، على إستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار، ونناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوي أو تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 من أي هاتف لاتخاذ اللازم، استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.