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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان: نقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والإهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوب دراسى أكاديمي متميز يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذي يفيد قيام الدكتور السيد قنديل بزيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة وقد تفقد اختبارات التأهيلي دكتوراة، وكان فى استقباله الدكتورة امل عبد الله عميدة الكلية والسادة الوكلاء.

وتم الاجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات وادراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.

و استقبلت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان مجموعة من علماء الرياضة في مختلف التخصصات ضمن الاختبارات لتأهيلي الدكتوراه .

من جانبها أشادت الدكتورة أمل عبد الله عميدة الكلية بالتنظيم والتجهيزات المتميزة وشكرت فريق العمل وعلى رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتورة صفية محي الدين علي مدي التنظيم والتفاني في العمل

وصرحت الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بنجاح الاختبارات النظرية والشفوية على مدار اربع ايام من 10 الى 12 اكتوبر النظري ويوم ١٤ أكتوبر 2023 الاختبار الشفوي.

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احتياجات سوق العمل 2023 الاختبارات التربية الرياضية للبنات
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