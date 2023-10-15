الكهرباء: لا توجد قائمة انتظار لأيه مشروعات تحتاج إلى التيار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إعطاء الأولوية لتوفير متطلبات المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية من الكهرباء وانه لا توجد قائمة انتظار لأيه مشروعات تحتاج الى التيار وان القطاع كان سابقا لكافة الجهات لتلبية متطلبات المشروعات التنموية فى سيناء والدلتا الجديدة وجنوب الوادى فور الاعلان عنها.

يأتي ذلك بعد الدعم الكبير الذى حظى به قطاع الكهرباء مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم واعتباره الطاقة قضية امن قومى مما مكن مصر من اعادة بناء الشبكة القومية ومدها لتصل لكافة مناطق الجمهورية.



جاء ذلك عقب اعتماد ميزانية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتحقيقها المستهدف من الاعمال خاصة فيما يتعلق بتوفير متطلبات الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة حوالى 2 مليون و200 الف فدان حيث انتهت من توفير التيار للمرحلة الاولى والبدء فى تلبية متطلبات المرحلة الثانية.



وأوضح المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أهم مؤشرات الآداء التى تحققت خلال العام الماضى لتحسين جودة واستمرارية التغذية الكهربائية من خلال تنفيذ خطة التوسع وإنشاء خطوط جديدة لمجابهة تطور الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة وخطة الإحلال والتجديد لىشبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وتحسين الجهود و تقليل الفقد بتكلفة استثمارية 443,4 مليون جنيه مما أدى الى تحسين نسبة الفقد وكفاءة التياروتم تنفيذ خطة الصيانة لمهمات الشبكة الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض بإجمالى تكلفة 97 مليون جنيه بنسبة تطور قدرها 20 % وقامت الشركة بأعمال الدراسات والبحوث والتصميمات وتنفيذ مشروعات توصيل التيار الكهربائي للاستخدامات المختلفة وتنفيذ مشروعات للغير بإجمالي 2039.925 مليون جنيه للعام المالي الماضى بلغت نسبة الفقد 19.77% بانخفاض كبير عن العام السابق و إجمالى حالات سرقات التيار 387 ألف حالة مقابل عدد 346ألف حالة بنسبة تطور قدرها قدرها 12%.

واضاف انه جارى استكمال تنفيذ 18 محطة محولات عملاقة لخدمة مشروع الدلتا الجديدة وإنشاء محطة محولات روافع الحمام ( 3 ) جهد 66/11 ك.ف سعة ضمن المرحلة الثانية للمشروع من خلال مد كابلات باطوال تصل الى الفى كيلو متر وباستثمارات تزيد عن 7 مليارات جنية لخدمة هذا المشروع.



وقال عبد الشافى: بلغ الحمل الأقصى للاستهلاك بمحافظتى البحيرة ومطروح 2567 ميجا وات بنسبة تطور قدرها %2.4 وبلغ عدد المشتركين 2.719 مليون مشترك بزيادة قدرها 5 % وبلغ إجمالى العدادات مسبوقة الدفع 1207830 بنسبة تطور قدرها 19 % وأن أهم المشروعات التى تم تنفيذها والتى شملت إحلال موزعى الاستاد – الضبعة) إحلال وتجديد كابلات البداية والموصلات الهوائية ذات الأحمال العالية بمقاطع أكبر ,, أعمدة الجهد المتوسط ، والكابلات الارضية المتهالكة بشبكات الجهد المتوسط حيث تم إحلال الموصلات الهوائية بإجمالى كمية 103 كم إحلال كابلات الجهد المتوسط بإجمالى كمية 15 كم كابلات وتم إحـلال وتجديد أعمدة الجهد المنخفض والموصلات المعزولة والكابلات الأرضية بشبكات الجهد المنخفض بالقرى والمدن بإجمالى 705 كم وإحلال كابلات الجهد المنخفض بكمية 6.2 كم و تم تحسين أداء موزعات الجهد المتوسط بإنشاء خطوط جديدة لتأمين التغذية و إنشاء مغذيات جديدة لتخفيف أحمال المغذيات القائمة و تم تقسيم الخطوط ذات الأطوال الكبيرة لمعالجة الانخفاض في الجهد وتركيب 20 مكثف جهد متوسط بسعـة إجمالية (5.1) م. فار 023 ليصبح إجمالي ما تم تركيبه (82) منظم جهد على عـدد (79) مغذي جهد متوسط لتحسين الجهد على هذه المغذيات.



وأشار رئيس شركة البحيرة الى تنفيذ برنامج قياس الجهود ونسب تحميل محولات التوزيع ملك الشركة لعدد (11985) محـول وتم اضافه 28 محول بإجمالي سعة حوالي 5.5 م.ف.أ تم تنفيذ سورتيهات جديدة لعدد (291) محول وضافة 105 محول بنظام السلاسل التبادلية حيث تم فك اختناق عدد (237) محول وانه تم تفعيل متابعة تسجيل قراءات عدادات مشتريات الطاقة للتأكد من صحة القراءات و معالجة الانحرافات وتفعيل برنامج تسجيل بيانات العدادات المعطلة لسرعة رفعها واحتساب تسويات الأعطال لها و متابعة تركيب عدادات بدلا منها متابعة مخرجات برنامج القراءات الموحد يوميا للتأكد من صحة القراءات واستخدام الاكواد الصحيحة من خلال شركة شعاع ومعالجة الأخطاء ومتابعة مخرجات البرنامج الخاص بتصوير العدادات مسبقة الدفع والمرور الدوري على مشتركي المنازل والمحلات التجارية ذات الاستهلاك المنخفض والتأكد من سلامة التوصيلات و تناسب الاحمال مع الاستهلاك ومسح شامل لجميع عدادات المشتركين للوقوف على حالتها والتأكد من الاستخدام الصحيح لأكواد القراءة و الالتزام بمعايرة جميع عدادات مشتركي القوى المحركة بقدرة من 10 ك.وات فأكثر بالإضافة الى المرور على العدادات المركبة على الجهد المتوسط بمعدل أربع مرات خلال العام لقياس اقصى حمل و التأكد من سلامة التوصيلات وأجهزة القياس .