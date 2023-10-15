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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف البنية التحتية في ضواحي زابوريجيا بصواريخ إس-300

صواريخ إس-300
صواريخ إس-300
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أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية ضواحي المدينة بصواريخ إس-300 حيث استهدفت مرافق البنية التحتية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إن القوات الروسية ضربت الليلة الماضية، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، ضواحي زابوريجيا حيث أطلق الروس ثلاثة صواريخ من طراز إس-300".

وفي أعقاب الهجوم الروسي، تم تدمير بعض مرافق البنية التحتية بشكل جزئي نتيجة اندلاع حريق ضخم فيما تعمل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث للمساعدة وتحديد الأضرار البشرية.

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صواريخ إس-300 زابوريجيا أوكرانيا
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