أوكرانيا: القوات الروسية تقصف البنية التحتية في ضواحي زابوريجيا بصواريخ إس-300

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 08:55 ص

أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الأحد أنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية ضواحي المدينة بصواريخ إس-300 حيث استهدفت مرافق البنية التحتية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إن القوات الروسية ضربت الليلة الماضية، حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، ضواحي زابوريجيا حيث أطلق الروس ثلاثة صواريخ من طراز إس-300".

وفي أعقاب الهجوم الروسي، تم تدمير بعض مرافق البنية التحتية بشكل جزئي نتيجة اندلاع حريق ضخم فيما تعمل خدمات الطوارئ حاليا في مكان الحادث للمساعدة وتحديد الأضرار البشرية.