مراسل قناة "الغد": الوضع في رام الله والضفة لا يقل خطورة عن غزة

أكد ضياء حوشية، مراسل قناة "الغد" في رام الله، أن الوضع في رام الله والضفة الغربية لا يقل خطورة عن ما يحدث في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك في كل دقيقة يصل أخبار بإصابات ووفيات.

وأوضح "حوشية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك حصار تشهده الضفة الغربية ليس هناك قدرة على التنقل بين المدن والقرى، موضحًا أن هناك عدم سماح بعدم حصول الفلسطينيين على المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه تواجد في محيط غزة لأكثر من 5 أيام قرأ الشهادة مرتين وتعرض لهجوم كبير من المستوطنين، متابعًا: "هناك أحد الصحفيين في إسرائيل تحدث بالفم بأنه لا يجب أن يغطي الصحفيين العرب للأحداث من إسرائيل".

وأضاف "حوشية" أنه تعرض للاعتداء أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أنه بعد حملة التحريض ضد الصحفيين تعرض لنا أحد المستوطنين وتعطيل العمل، وهناك مظاهرات يومية في كل المناطق الفلسطينية في مدينة القدس أو الضفة الغربية وكل المناطق وهناك تعليمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: "جيش الاحتلال يتسلى بقتل المتظاهرين في الضفة والقدس، وقوات الاحتلال تتعرض للمواطنين الفلسطينيين وتقوم بالتفتيش في هواتفهم".