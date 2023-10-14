«مارك» يدخل على خط أزمة فلسطين| 10 تطبيقات بديلة لـ«فيسبوك» بعد دعمه لإسرائيل.. أشهرها «صوروش» و«ماكي»

يُعد الفيسبوك من أشهر التطبيقات في العالم، حيث يملك أكثر من مليار مستخدم مسجل، معظمهم نشيطون على أساس يومي تقريبًا، ولكن بعد اندلاع عملية طوفان الأقصى من قِبل المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية؛ وردًا على العديد من الانتهاكات التي لحقت بالشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، وكان لمارك مالك شركة ميتا رأي أثار الكثير من الجدل بعدما أفصح عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وتعرض «البوابة نيوز» انتماءات وآراء مالك شركة ميتا وموقفه الأخير من أزمة القضية الفلسطينية بعد اندلاع الحرب الجارية، وكذلك أشهر التطبيقات البديلة لـ«فيس بوك»، خلال السطور التالية:

«ميتا» تزيل المحتويات المرتبطة بـ«المقاومة الفلسطينية»

صرحت شركة «ميتا» لمنصات التواصل الاجتماعي، يوم أمس الجمعة، أنها تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة أي محتوى يتضمن إشادات ودعمًا لحركة «حماس» من منصاتها بعد توبيخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعدّها «معلومات مضللة».

وأضافت أنها خلال الأيام الثلاثة التالية لهجوم عمليات المسماة بـ طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، أضافت علامة تميز المحتوى الذي يشير إلى محتواه المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية.

ونوهت الشركة إلى أنها أخذت خطوات موسعة لإزالة المحتوى الذي يعمل على التحريض على العنف وخطاب الكراهية، والمحتوى الذي يشير بوضوح لهوية محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، حتى إن كان منشورًا للتنديد أو للتوعية بالموقف.

وأشارت إلى أن المحتوى الذي يحتوي على صور بشرط تكون مشوشة على الوجوه، وإصابات الضحايا، لاتزال مسموحًا بها، لكن منصاتها ستعطي الأولوية لسلامة وخصوصية الرهائن إذا لم تتمكّن من إجراء تقييم واضح للمحتوى.

وأكدت أنها على دراية بتهديدات المقاومة الفلسطينية وذلك بنشر لقطات للرهائن، وأنها على استعداد لإزالة أي محتوى من هذا النوع، وتمنع إعادة نشر ومشاركة النسخ.

«مارك» يفصح عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية

عمد مارك زوكربيرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إلى إثارة الكثير من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أفصح عن موقفه تجاه ما يحدث من حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، ونشر تغريدة له عبر تطبيق الفيس بوك، قائلا: «إن الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس هي شر محض»، في إشاره منه لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وشن هجوم حاد على المقاومة الفلسطينية.

وقال خلال تغريدته: «إنه ليس هناك أي مبرر على الإطلاق للقيام بأعمال إرهابية ضد الأبرياء وذلك بسبب المعاناة واسعة النطاق التي نتجت عن ذلك الهجمات الإرهابية المدمرة»، لافتا إلى أن شركته لاتزال هدفها التركيز على سلامة موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل والمنطقة.

- بدائل لـ «الفيسبوك»

بعد أن شهد العالم حالة من التضييق المتزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكان من الجيد دائما أن يكون هناك بدائل وخيارات بين أكثر من تطبيق مشابه للفيس بوك وغيره من التطبيقات التابعة لشركة ميتا التي تستخدم وسائل المراسلة والنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعية المختلفة، لذلك سنلقي نظرة على أفضل 10 تطبيقات، قد تكون بديلة لـ«فيسبوك» كالتالي..

1- «صوروش»

يُعد تطبيق المسماة صوروش من التطبيقات البديلة للفيس بوك، حيث أنه تم تطويره بواسطة معهد "صوروش ريسانه"؛ لذا أطلق عليه هذا الاسم، ويتجاوز عدد مستخدميه 25 مليون مستخدم، بحسب الموقع الرسمي للتطبيق.

ويُعتبر "صوروش" من أهم التطبيقات التي تستخدم التراسل داخل إيران، حيث يقدم خدمات المكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو، وإجراء البث الحي، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات مدفوعة بإتاحة الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية.

2- Maki



يُعد تطبيق "ماكي" من البدائل العملية لاستخدام الفيسبوك Facebook، وماسنجر Facebook Messenger، ويتميز بصغر مساحة التطبيق عند تحميله، ولا يحتوي على إعلانات حتى في الإصدار المجاني.

ويتميز هذا التطبيق بالحصول على سمات ودعم متعدد الحسابات، والقدرة على تنزيل الصور من إنستجرام Instagram والمزيد من الميزات الأخرى التي يمكن تجربتها عبر استخدام التطبيق.

3- جاب ماسنجر



كما يعد تطبيق Gap Messenger من إحدى التطبيقات الشهيرة في إيران، وأطلقته شركة "توزي سامان" الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ويستخدم التطبيق في التراسل الفوري أيضًا، ويمكن عن طريقه حجز تذاكر الطيران ودفع فواتير المرافق العامة وحجز الفنادق.

وتخطى عدد تحميلات التطبيق عبر متجر جوجل المليون مشترك، ولكنه ليس متاحًا عبر متجر أبل الرسمي للتطبيقات، ولكنه متاح فقط لهواتف آيفون عبر متاجر إيرانية متعددة غير رسمية.

4- SlimSocial



هو تطبيق يشبه إلى حد كبير الفيسبوك ولكن استخدامه بسيط، وله شعبية كبيرة وذلك لصغر حجم التطبيق التي لا تتعدى (100 كيلو بايت)، كما أنه لا يعرض أي إعلانات، وهو تطبيق مفتوح المصدر، لذا يمكنك الذهاب لعرض كود المصدر، والمساهمة في تطويره إذا كنت ترغب في ذلك.

ومن سلبياته أنه بطيء بعض الشيء أحيانا كمعظم التطبيقات، لكن الأمر ليس بهذا السوء، فقد أعرب المطورون أيضًا عن اهتمامهم بإضافة ميزات جديدة قادمة على الطريق، مثل إشعارات الخلفية، إلى جانب المزيد من الأشياء والميزات الأخرى.

5- LinkedIn



إن كنت تريد تطبيق يساعدك على التواصل مع زملائك في العمل والعثور من خلاله على فرص عمل جديدة لك، عليك بهذا التطبيق، وإن كان من سلبياته الانتظار في بعض الأحيان لأسابيع للحصول على الردود، إلا إذا كنت تراسل شخصًا ما في الموارد البشرية، أو باحثًا عن عمل موجود على لينكدإن LinkedIn يوميًا.

ويعد هذا التطبيق أيضًا مكان رائع للتواصل من خلاله مع الزملاء، والبقاء على اطلاع دائم بمجال عملك، ومتابعة المؤثرين في مجالك، الذين يمكنهم إلهامك للارتقاء بحياتك المهنية إلى المستوى التالي.

6- Vero



إن كنت تريد تطبيق أكثر أمانا أثناء الاستخدام فعليك بـ Vero، حيث أنه يمنح المستخدمين ضوابط خصوصية أكبر وأكثر أمانا، كذلك يعطي للأشخاص تحكمًا أكبر في من يرى أي من مشاركاتهم، كما يمكنك تنظيم شبكتك عن طريق المعارف، أو الأصدقاء، أو الأصدقاء المقربين، ثم تحدد المستخدمين الذين يمكنهم مشاهدة أحدث صورك، أو رابط الأغنية، أو توصية الفيلم، أو مقالة الأخبار في موجز الأخبار الخاص بهم، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل إلى الاتصالات في التطبيق.

أما بالنسبة لسلبيات التطبيق، هو أن معظم أصدقائك وأفراد عائلتك وزملائك على Vero، لذلك لن تتمكن من مواكبتهم من خلال تطبيق الوسائط الاجتماعية هذا، ما لم تتمكن من إقناعهم بالتسجيل فيه.

7- Minds.com



يشمل موقع Minds.com على الكثير من المميزات التي أصبحت تنافس فيسبوك Facebook، ومنها تحديثات الحالة، وعمليات تسجيل الوصول، والصور، ومنشورات الفيديو، وموجز الأخبار، والمجموعات، والمدونات وغير ذلك، كما يمكنك أيضًا الدردشة بشكل خاص في Minds.com في برنامج مراسلة مشفر داخل التطبيق.

أما عن سلبياته فلربما لن تتمكن من الدردشة مع معظم جهات الاتصال الخاصة بك على Minds.com لأنهم ليسوا متصلين به.

8- Snapchat



بدأ تطبيق سناب شات Snapchat كمنافس للفيسبوك لجيل أصغر وأكثر تركيزًا على الخصوصية لإرسال رسائل صور ذاتية المسح وسناب شات هو رائع لنشر المزيد من الرسائل الخاصة التي لا تحتفظ بسجل دائم على الإنترنت، ولكنها سرعان ما أصبحت منصة اجتماعية أكثر ثراءً بالمميزات، وتحتوي على الكثير من فلاتر الوجه المضحكة، وعلامات الصور الجغرافية، والقصص الإخبارية القصيرة من المؤسسات الإعلامية الكبرى.

ويعد جمهوره للفئة الأصغر سنًا، والذي يبدو أنه يستخدمه بشكل أقل منذ ظهور قصص إنستجرام Instagram.

9- Instagram



الكثير من الأشخاص فروا من فيسبوك، وجعلوا إنستجرام وطنهم الجديد، ولم يدعوا حقيقة أن فيسبوك يمتلك الخدمة منذ عام 2012، حيث يبقيك إنستجرام Instagram على اتصال بالجانب الأسعد، والأجمل أنه يمنحك شبكة اجتماعية متميزة من التواصل مع الأصدقاء والعائلة.

ويُعرف تطبيق إنستجرام بين مستخدميه بأنه وسيلة لإمكانية نشر الكثير من الصور التي تحتوي على مثل صور الوجبات، وغروب الشمس، والسفر، والحيوانات الأليفة وغيرها، وينشر فيه الكثيرون أيضًا صورًا ذاتية تم تحريرها بعناية بحيث يتعذر التعرف عليها، كما ينشر آخرون مقاطع فيديو أو قصصًا تشبه سناب شات Snapchat تعرض 24 ساعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي في نهاية اليوم مثل Twitter، ومن الممتع متابعة المشاهير على إنستجرام Instagram، ذلك من خلال صورهم، ومشاهدة كيف يعيش النصف الآخر على Instagram، كما يمكنك النشر علنًا، أو مشاركة القصص مع أصدقاء محددين، أو النشر بشكل خاص.

10- Tinfoil for Facebook



يُعد تطبيق Tinfoil أكثر شهرة من تطبيق فيسبوك، لما يتميز به من سهولة الاستخدام حيث أنه لا يشترط عليك أي أذونات، ومن هنا جاء الاسم، ويشبه إلى حد كبير إصدار الويب في مميزاته، ويعد هذا اختيارًا ممتازًا للأشخاص الذين ما زالوا يرغبون في استخدام فيسبوك Facebook ولكن لا يريدون تثبيته على هواتفهم على الإطلاق بأي صفة.