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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. انطلاق حملة التبرع بالدم لإنقاذ أشقائنا في فلسطين بطنطا والمحلة

جانب من الحمله
جانب من الحمله
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نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلي اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم لإنقاذ أشقائنا في فلسطين تحت عنوان "دمنا واحد" وذلك أمام محطة السكه الحديد بطنطا ومسجد الشامي بالمحلة بمحافظة الغربية،  وذلك تضامنا مع إعلان مؤسسات المجتمع المدني دعم وإنقاذ ضحايا غزة بدولة فلسطين والتي تتعرض لوابل من الاعتداءات المستمرة من جانب جنود احتلال الكيان الإسرائيلي طوال الأسبوع الماضي.

كما تنتشر سيارات التبرع بالدم لصالح ضحايا غزة أمام ميداني المحطة ومسجد الشامي بمركزي طنطا والمحلة عقب الانتهاء من صلاة الجمعة سعيا في جمع أكبر حشد من المتبرعين بالدم ومشتقاته.

جدير بالذكر أن لفيف من أعضاء وكوادر مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الداعمة للدولة المصرية سيشاركون في حملات التبرع بالدم استجابة لدعوات مؤسسات التحالف الوطني لدعم الدولة المصرية على مستوى محافظات الجمهورية.

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