وزير الإنتاج الحربي: نسعى للتعاون مع شركات عالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E- HAUTE الصينية والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ الوزير اللقاء باستعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي و الشركات الصينية في مختلف المجالات وبما يخدم الجانبين.

كما تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة ذات الاهتمام المشترك بين " الإنتاج الحربي" و شركة "E - HAUTE" الصينية لتبادل الخبرات و التصنيع المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مستغلاً إمكانيات شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) في مجال الإلكترونيات، حيث تمتلك الشركة مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة و المعدات و بها كوادر فنية ذات خبرات و كفاءة عالية ، ،مضيفاً أن ما تمتلكه الجهتين من قدرات و خبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

ومن جانبها أستعرضت يانج جينجياو رئيس مجلس إدارة شركة E -HAUTE الصينية ؛ إمكانيات و مجالات عمل الشركة، موضحةً بأنه يمكن توطين تصنيع بعضاً من منتجاتها بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي المتخصصة في الإلكترونيات، مضيفة: أن شركة E-HAUTE الصينية تعد من إحدى أقوي شركات تصنيع الإلكترونيات بالصين، حيث تنتج الأجهزة الذكية الرقمية الأكثر مبيعاً في عدد من الدول من بينها الهند والصين.

كما أضاف محمد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تحرص على تبادل الخبرات و توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات و الوحدات التابعة ، يأتي تماشياً مع التوجه العام للدولة و تحقيق سياستها الرامية إلى تطوير و تطويع القدرات و الإمكانيات الصناعية و الفنية و التكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأدي مصرية و بأعلى معايير الجودة العالمية.