متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للفتاة

نظم متحف شرم الشيخ، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، يومًا ترفيهيًا للفتيات بعنوان ( أنا الفرحة )، يهدف أن تعرف كل فتاة أن لها رسالة خاصة و هدف عليها تحقيقه و دور مهم في المجتمع و الأسرة، وتضمنت فعاليات تجهيز وجبات خفيفة معًا والاستمتاع بمشاهدة فيلم كرتون عن أهمية ودور كل فتاة في المجتمع، وسط جو من البهجة والسعادة .

تاريخ اليوم الدولي للفتاة

في عام 1995 عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، واعتمدت البلدان بالاجماع إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُعد الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات، وكان هذا الإعلان هو أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد.

في يوم 19 ديسمبر الأول 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

ويهدف اليوم الدولي للطفلة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.

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