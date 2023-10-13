ads
الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متحف شرم الشيخ يحتفل باليوم العالمي للفتاة

جانب من فعاليات الاحتفال
جانب من فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للفتاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم متحف شرم الشيخ، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، يومًا ترفيهيًا للفتيات بعنوان ( أنا الفرحة )، يهدف أن تعرف كل فتاة أن لها رسالة خاصة و هدف عليها تحقيقه و دور مهم في المجتمع و الأسرة، وتضمنت فعاليات تجهيز وجبات خفيفة معًا والاستمتاع بمشاهدة فيلم كرتون عن أهمية ودور كل فتاة في المجتمع، وسط جو من البهجة والسعادة .

تاريخ اليوم الدولي للفتاة

في عام 1995 عقد المؤتمر العالمي المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، واعتمدت البلدان بالاجماع إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُعد الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات، وكان هذا الإعلان هو أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد.

في يوم 19 ديسمبر الأول 2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.

ويهدف اليوم الدولي للطفلة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.

 

 

391750361_717841313710891_1139542119704023936_n
391750361_717841313710891_1139542119704023936_n
391750194_717841320377557_2486321695411237284_n
391750194_717841320377557_2486321695411237284_n
387187557_717841450377544_3975726346156076567_n
387187557_717841450377544_3975726346156076567_n
387138076_717841463710876_593841586217645847_n
387138076_717841463710876_593841586217645847_n
387126326_717841443710878_1811940111454500185_n
387126326_717841443710878_1811940111454500185_n
ads
اليوم العالمى للفتاة 11 أكتوبر متحف شرم الشيخ الجمعية العامة للأمم المتحدة
ads