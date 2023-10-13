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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«أبو وردة» يتفقد سير العمل بالورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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في إطار متابعة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة لتقييم الأداء بها والوقوف على المعوقات ودفع عجلة العمل وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل.

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة مفاجئة وتفقدية لوحدات من أهم الإدارات بالورش الرئيسية للشركة بالمنطقة الصناعية والتي تعد مصنع متكامل يتم فيه تصنيع الأكشاك بكافة القدرات وطبقا للمواصفات الفنية وكذلك يتم بها تصنيع صناديق التوزيع وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وكذلك إعادة تأهيل الموزعات والأكشاك والاستفادة بكل ما هو خارج من الشبكة الكهربائية مما أدى ذلك إلى توفير المهمات اللازمة للشبكة وكذلك توفير الملايين من الجنيهات وكذلك إعادة إصلاح المحولات الكهربائية وتصنيع كافة الأثاثات اللازمة للشركة من المكاتب والكراسي والدواليب وكافة الاحتجاجات من الأثاث وقد أثنى سيادته على جودة المنتجات وطالب سيادته بضرورة زيادة الإنتاج لتوفير كافة احتياجات الشركة وكذلك طالب سيادته بضرورة الإسراع بتطوير الورش الرئيسية وتجهيزها بكافة المعدات اللازمة.

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شركة القناة لتوزيع الكهرباء المهندس سامي عرفه ابو ورده المنطقة الصناعية أبو وردة
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