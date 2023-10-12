الإمارات وتركيا تبحثان جهود احتواء التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جهود احتواء التصعيد في المنطقة والأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إلى جانب تكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية وذلك في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الرئيسان - خلال الاتصال بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي العاجل للدفع تجاه الوقف الفوري للتصعيد، مؤكدين أهمية العمل على إيجاد سبيل للتوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها ويجنبها مزيدًا من الأزمات.

كما بحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك ومسار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيعها في مختلف المجالات.