صحة دمياط تشن حملات مرورية مفاجأة على المستشفيات الحكومية

قام اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بالمرور المفاجئ على مستشفى دمياط العام، يرافقه لجنة من المكتب الفنى ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، موجهًا بتعزيز عدد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بالاستقبال، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية بالقسم،

كما تم التأكيد على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتم التأكيد على استكمال كافة الأطباء للنوبتجية والسهر المحددة لهم وفقًا لقانون المهن الطبية،

وتابع وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتفقد الأقسام الداخلية، كما تابع الاجهزة الطبية والوقوف على وجود اى اعطال بالمستشفى وصيانتها.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية الصيانة الدورية للأجهزة، وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة وأمن المرضى.

وصرح الخليل شريف مدير ادارة المتابعة، أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور على المستشفيات بدمياط، لمتابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الاطقم الطبية على رأس العمل بهذا التوقيت، بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط باستمرار المرور على المستشفيات على مدار الساعة.

وأضاف كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادويه والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي، بالإضافة إلى المرور على كلا من مستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى ميت ابوغالب المركزي في المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط الجديدة.