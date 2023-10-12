الصليب الأحمر: نتواصل مع المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لإطلاق سراح الرهائن

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تتواصل مع حركة حماس وإسرائيل، بشأن الرهائن الذين احتجزتهم المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضة “طوفان الأقصى” التي بدأت السبت الماضي.



وقالت اللجنة في بيان: “لقد كنا على اتصال مع كل من حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الوصول إلى المحرومين من الحرية، ونحن نطالب بإطلاق سراح الرهائن، سالمين؛ للوصول إلى أولئك الذين تم أسرهم؛ من أجل فرصة للتواصل مع عائلاتهم، ونواصل هذا النداء لجميع الأطراف”.