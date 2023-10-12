وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق سراح الرهائن

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن بلاده لن تقدم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة، إلى أن تطلق فصائل "المقاومة الفلسطينية" سراح الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت يوم السبت الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "كاتس"، في بيان "لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم".

وأمرت إسرائيل يوم الاثنين الماضي بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وجود مئات "المفقودين" نتيجة الهجوم.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.