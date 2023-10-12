السعودية وفرنسا تبحثان التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وأكد ولي العهد السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس- ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مشيرا إلى سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام؛ بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.