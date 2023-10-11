إعادة انتخاب فرنسا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أعيد انتخاب فرنسا لعضوية الجمعية العامة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للولاية التي ستبدأ في العام القادم 2024، لمدة ثلاث سنوات. وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أن فرنسا تشكر الدول التي وضعت ثقتها فيها.

وقالت إنه في هذا العام الذي يحتفل فيه بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلتزم فرنسا أكثر من أي وقت مضى بمواصلة سياستها الرامية إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشارت الى أنها ستعمل بلا كلل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومكافحة الإفلات من العقاب وضد التمييز، وكذلك لصالح حقوق المرأة، وحقوق المثليين، والمدافعين عن الحقوق وحرية الصحافة.

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها أنه اقتناعا منها بأن التعددية هي أفضل وسيلة للاستجابة للتحديات المعاصرة، ستعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها في مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني بطموح قوي في إطار مجتمعات أكثر حرية وعدالة.