حفل استقبال لطلاب كلية زراعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالكلية بحضور كلا من ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر ، والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية ، سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، و خديوي محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وأعضاء إدارة رعاية الشباب وطلاب الكلية.

رحب أحمد جلال عميد الكلية بأبنائه الطلاب وقدم تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم إلى صرح جامعة عين شمس العظيم بالأحرى زراعة عين شمس كلية علوم الحياة.

وأثنى على دور أبناء كلية الزراعة في رفعة الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته، مؤكدا أن الزراعة هي الأمن الاستراتيجي لمصر ووجه أبناءه الطلاب إلى الاستمتاع بممارسة الأنشطة المختلفة من فنون مختلفة ورياضة بجانب التحصيل العلمي.

تخلل الحفل فقرات فنيه لكورال الكلية بالغناء الفردي والجماعي بقيادة الفنان ياسر سليمان.