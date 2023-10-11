محافظ دمياط تتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة المحافظ بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية .





وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق و مناقشة ما تم تنفيذه لتلافى جميع الملاحظات وتسليمها وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى والأعمال الإضافية بها.



شددت المحافظ على سرعة استكمال الأعمال المتبقية و الالتزام بالمواصفات والمعايير والجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل .



يشار إلى أن تطوير المناطق غير المخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته ٧ مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء و الحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة ، إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.



كما تابعت الدكتورة منال عوض ، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط و رأس البر، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع ممثلى الشركة و ممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق .





واستهلت " المحافظ " الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، الذى يتضمن إنشاء ساحات للأنشطة المختلفة و تطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ ، وأيضًا إنشاء مسرح و منطقة للمطاعم .