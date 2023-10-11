خبير علاقات دولية: رؤية القاهرة راسخة تجاه القضية الفلسطينية وقدمت لها الكثير

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتهديد الأمن القومي المصري في إشارة إلى التصعيد الموقف الحالي بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، يؤكد الرؤية الراسخة للدولة المصرية بأن الأمن القومي المصري له الأولوية الأولى وهذا لا يتعارض مع اهتمام الدولة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دائما تعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت تمت تسوية القضية الفلسطينية من خلال التشريعات والمقررات الدولية، وقرارات المجتمع الدولي لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.

وأكد "البرديسي"، أن رؤية القاهرة راسخة تجاه القضية الفلسطينية وقدمت لها الكثير وخاضت كل تلك الحروب وبذلت الغالي والنفيس والدم المصري الزكي، بالإضافة لرؤيتها الاستراتيجية السياسية في ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن ما يحدث الآن من قصف المدنيين بقطاع غزة هو عنف غير مبرر من جانب الاحتلال، قائلا هذه أعمال انتقامية وردات فعل بربرية فهم لا يفرقون بين المدنيين.

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