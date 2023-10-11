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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لحصوله على المركز الثاني ببرنامج العباقرة.. محافظ قنا يكرم أحد ذوي الهمم

تكريم احد ذوي الهمم
تكريم احد ذوي الهمم بقنا
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كرّم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الاربعاء، المواطن علي محمد مبارك المقيم بقرية الجبلاو، من ذوي الهمم، لحصوله على المركز الثاني بالمرحلة النهائية أثناء مشاركته ببرنامج العباقرة "قادرون باختلاف"، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

ومن جانبه، أشار  محافظ قنا، إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائها النابغين والمتوفقين علميا في شتى المجالات ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ورفع اسم مصر في كل المحافل العالمية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المحافظة ستظل داعمة لمواهب الشباب بوصفهم فخر أبناء مصر العباقرة.

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أشرف الداودى محافظ قنا الجمهورية الجديد القيادة السياسي برنامج العباقرة شتى المجالات من ذوي الهمم
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