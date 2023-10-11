الخارجية الأوكرانية: مقتل مواطن ثالث في إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل أوكراني آخر في إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى الأوكرانيين إلى ثلاثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو -في بيان عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم- "للأسف، تم تأكيد تقارير عن مقتل أوكراني آخر، وبالتالي، فإن العدد الإجمالي المعروف للضحايا بين المواطنين الأوكرانيين هو الآن ثلاثة، وأصيب تسعة آخرون من مواطنينا.. ويجري الآن توضيح حالتهم الصحية ومواقع علاجهم في المستشفى".

وأضاف نيكولينكو أنه يخشى أن يكون ستة أوكرانيين في عداد المفقودين، ويبحث الدبلوماسيون عنهم بالتعاون مع ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، لا يستطيع حوالي 700 أوكراني مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية.

