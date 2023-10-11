"العلاج الحر" تكثف حملاتها بالمرور على 465 منشأة خاصة خلال سبتمبر بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر خلال سبتمبر في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة، استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 465 منشأة طبية، تشمل 239 عيادة خاصة و47 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 123 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 39 مركزًا ومعملًا دون ترخيص.

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 130 فيما تم رصد 6 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 67 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 39 منشأة مخالفة وإعادة فتح 24 أخرى.

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

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