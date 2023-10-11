المطران عطا الله: نوجه نداء إلى المرجعيات الدينية والحقوقية من أجل تحرك سريع نصرة لأهلنا في غزة

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الإرثوذكس اليوم، إننا أمام هذا الدمار الهائل الذي حل بغزة الأبية وهذه الجرائم المروعة بحق الإنسانية التي ترتكب هناك بحق المدنيين والأطفال والكبار والصغار يحق لنا أن نتساءل أين هو العالم المتحضر؟ وأين هي المؤسسات الأممية؟، وأين أولئك الذين يتغنون بحقوق الإنسان من هذه الجرائم المروعة التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني؟.

وتساءل “حنا ”، لماذا نلاحظ أن هناك من يكيلون بمكيالين ويغضون الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب بحق شعبنا في غزة؟.

وتابع “حنا” : نوجه نداء حارا لعله يصل الى حيثما يجب ان يصل بأن يتم العمل بشكل اكبر من اجل وقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للخراب والدمار فدماء اهلنا هناك ليست رخيصة وشهداءنا ليسوا ارقاما وشعبنا الفلسطيني لا يستحق ان يعامل بهذه القسوة وبهذه الهمجية غير المسبوقة والتي أن دلت على شيء فهي تدل على همجية وفاشية المعتدين الذين لا يؤمنون باية قيمة انسانية او اخلاقية نبيلة .

واستطرد “حنا” نطالب الحكام العرب والأقطار العربية وشعوبها كافة بأن يتحركوا نصرة لشعبنا وان يعملوا من اجل وقف هذا العدوان وفي كل يوم يمر يزداد الدمار والخراب وقتل الأبرياء المدنيين الآمنين .

وأشار “حنا” إلى أنه صور مروعة ومشاهد مؤلمة يراها العالم بأسره في غزة نتمنى ان تحرك الضمائر الحية ونتمنى وان يقوم الجميع بدورهم المأمول في ردع المعتدين ووقف العدوان والوصول الى وقف اطلاق النار.

وتابع “حنا” : كان الله في عون اهلنا في غزة، فأهلنا هناك عانوا من الحروب والاعتداءات المتتالية خلال السنوات المنصرمة وقد اتى هذا العدوان الاخير لكي يحرق الاخضر واليابس ، انه دمار شامل وقتل مبرمج لشعب اعزل .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اناشد المرجعيات الدينية كلها والحقوقية والانسانية ان تتحرك اليوم اليوم وليس غدا نصرة لأهلنا في غزة ومن أجل ايقاف هذا العدوان الغاشم.