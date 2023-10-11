عاجل.. ننشر نتيجة المعلمين الناجحين في مسابقة «30 ألف معلم» بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، الأسماء النهائية للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مطلع الأسبوع الحالي.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم إعلان أسماء المقبولين على رابط خاص بالنتيجة على موقع المديرية.

وأضاف أنه سوف يتم إعلان التعليمات الخاصة باستكمال إجراءات المقبولين على الموقع الرسمي لمعرفة النتيجة ادخل على الرابط التالي https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-R7xnkEqDkiKhG8K-oPcsj_2-fK__ldAiyxKzQ22WG5UOFVTMERNQkM5Mk5GNVhXVzY3V0FBMTFJMi4u&fbclid=IwAR36j2smohnV-gDbWdICMgIGPynm10z18FZkG2icEgHq5EQYilwmXqS8lOo