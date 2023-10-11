خبير: الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل سيحول لإقليمي دولي

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن التصعيد المستمر بين إسرائيل وفلسطين الذي ازداد مؤخرا قد يحول المشهد من صراع داخلي إلى حرب إقليمية، حيث تلوح الإدارة الأمريكية بالتدخل في حالة تهديد أمن إسرائيل؛ وبالتالي من الممكن أن تتحول المنطقة العربية بشكل عام إلى منطقة صراع إقليمي ودولي.

وأضاف “فارس” خلال حواره عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن موقف الإدارة الأمريكية وتحيزها للجانب الإسرائيلي؛ جعل الجانب الفلسطيني يفقد الثقة بها كراعية سلام في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية أرسلت مساعدات طارئة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن تغذية الصراع ليس في مصلحة أحد.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية حذرت الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة، أن استمرار السياسة أحادية الجانب؛ سيؤدي إلى ما نحن فيه الآن، مؤكدًا أن مصر لها استراتيجية واضحة في التعامل مع قضايا المنطقة العربية، وهي دائمًا تؤمن بالسلام.