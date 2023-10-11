وكيل وزارة الشباب بالدقهلية تشهد احتفالية منطقة كرة القدم بنادي جزيرة الورد الرياضي.. صور

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء أمس الثلاثاء الاحتفالية التى نظمتها منطقة الدقهلية لكرة القدم، لتكريم الفرق الصاعدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، والنائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب، وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد، والكابتن طارق حبيب مدير منطقة الدقهلية لكرة القدم.

فيما أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال الكلمة التى ألقتها فى الاحتفالية، على دعم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لكافة الأندية الرياضية على مستوى المحافظة، وعبرت عن سعادتها البالغة بوجودها وسط كوكبة من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإضافة إلى السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بالدقهلية.

ووجهت الشكر للحضور الكريم وللنائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، وتمنت التوفيق للأندية الرياضية بمحافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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