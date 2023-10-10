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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

المايسترو أحمد عويضة يقود حفل مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يستعد المايسترو أحمد عويضة لإحياء ثلاث حفلات غنائية في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، والمقرر انطلاق حفلاته الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.

ويبدأ "عويضة" رحلته بالمهرجان بقيادة الحفل الأوركسترالي للمطربة اللبنانية عبير نعمة، وذلك مساء الجمعة 27 أكتوبر، في ثالث حفلاتهما سويا هذا العام في دار الأوبرا وتعقب نجاح حفلتها الأخيرة بمهرجان القلعة مطلع سبتمبر الماضي.

ويلتم شمل عويضة بالنجم مدحت صالح بحفل غنائي منتظر بمهرجان الموسيقى العربية مساء السبت 28 أكتوبر بالإسكندرية على مسرح سيد درويش، بعد أصداء النجاح الكبير الذي صاحب قيادة أحمد عويضة لأوركسترا حفل الأساتذة 2، الأسبوع الماضي والتي تم إذاعتها بشكل حي ومباشر على قناة الحياة.

ويضع المايسترو عويضة لمسته الختامية في مهرجان الموسيقى العربية بقيادته الأوركسترالية في حفل المطربة ريهام عبد الحكيم والنجم مدحت صالح، المقررة مساء الثلاثاء 31 أكتوبر.

ويعد بذلك أحمد عويضة أول مايسترو في دار الأوبرا المصرية يقود ثلاث حفلات متتالية لثلاثة نجوم مختلفين في نفس الموسم من مهرجان الموسيقى العربية، والذي يضم هذا العام دورة استثنائية في نسخته الثانية والثلاثين، والتي تضم توليفة من النجوم الذين يشاركون لأول مرة، منهم حمزة نمرة وأحمد سعد وتامر عاشور.

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IMG-20231010-WA0060
IMG-20231010-WA0060
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احمد عويضة مهرجان الموسيقى حفلات دار الاوبرا المصرية أكتوبر
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