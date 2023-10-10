100 يوم صحة تواصل فاعليتها بتوقيع الكشف علي العاملين بديوان عام قنا

واصلت مديرية الصحة والسكان بقنا، فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بجميع قرى ومدن محافظة قنا.

حيث انتقلت الفرق المتنقلة، اليوم إلى ديوان عام محافظة قنا، للكشف على القيادات وللعاملين بالديوان العام، وذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه، ضمن فاعليات المبادرة من خلال فرق طبيه متخصصه تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين، وجرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانا وبطريقة آمنة من خلال فريق طبي متخصص ، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر ، وارتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وزيادة الوزن ، والاعتلال الكلوي ، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، و خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية .

رافق الفريق الطبى، الدكتورة ايناس فاروق مشرف عام المبادرة ، و الدكتور أشرف السيد ، مدير إدارة الاعلام بالمديرية والمنسق الإعلامى للمبادرة ،

يُذكر أن مبادرة 100 يوم صحة كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى ، حيث نجحت المبادرة في تقديم عدد 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحسب بيان وزارة الصحة ، ونظرا للنجاح الذى حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى ، وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمديد المبادرة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع ، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين .