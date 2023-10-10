تقديم خدمات «100 يوم صحة» للعاملين بديوان عام محافظة قنا.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" بالمحافظات، وذلك عقب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مد عمل الحملة 100 يوم إضافية

حيث واصلت مديرية الصحة بقنا تقديم الخدمات بجميع قرى ومدن محافظة قنا، حيث انتقلت الفرق المتنقلة، إلى ديوان عام محافظة قنا، للكشف على القيادات العاملين بالديوان العام، وذلك ضمن الجولات التي تنفذها مديرية الصحة، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه، ضمن فعاليات المبادرة، وذلك من خلال فرق طبيه متخصصه تقوم بتوقيع الكشف الطبى الشامل على جميع المواطنين.

حيث جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجانا وبطريقة آمنة من خلال فريق طبي متخصص، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

رافق الفريق الطبى، الدكتورة ايناس فاروق مشرف عام المبادرة، والدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الاعلام بالمديرية والمنسق الإعلامى للمبادرة.

يُذكر أن مبادرة 100 يوم صحة كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى، حيث نجحت المبادرة في تقديم عدد 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحسب بيان وزارة الصحة، ونظرا للنجاح الذى حققته المبادرة خلال المرحلة الأولى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمديد المبادرة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

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