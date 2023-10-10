بالفيديو.. "الري": التحضيرات الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه مستمرة

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن التحضيرات الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه والمقرر عقده يوم 29 أكتوبر ويستمر حتى 2 نوفمبر مستمرة، مشيرًا إلى أنه يتم التدريب لكل الجلسات وورش العمل التي سيتم عقدها فى ظل فعاليات هذا الأسبوع.

وقال "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه يتم استمرار التنسيق مع كافة الجهات لعرض كافة القضايا الخاصة بالمياه فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه التي تستمر لخمسة أيام.

وأوضح أن هذا الأسبوع يشهد جلسات كثيرة ومكثفة، كما أن المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تهدف لتحقيق التواصل السهل بين كل الجهات التي تشارك فى تلك الفعاليات والمنظمات الدولية.