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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

سلسلة من الفعاليات بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر بدار الكتب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت عددا من الفعاليات احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، حيث يقيم مركز التنمية البشرية بالهيئة حفلا بالتعاون مع  جمعية رواد السلام للأعمال الخيرية والإغاثة الإسلامية يقدم خلاله  أبناء الجمعية من ذوي الهمم عددا من الأغاني الوطنية وذلك في الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء ١١ أكتوبر.

كما وتقام ندوة بعنوان "التراث العسكري المصري عبر العصور: كتاب الحيل نموذجا" تتحدث فيها  الدكتورة مها مظلوم مدير عام مركز تحقيق التراث بالهيئة ، في الثانية عشر من ظهر الخميس الموافق ١٢ أكتوبر٢٠٢٣ بقاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.

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دار الكتب - احتفالات نصر أكتوبر الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر دار الكتب والوثائق القومية
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