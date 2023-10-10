ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

مئات الضحايا يتقدمون بالاستغاثة لمكتب شكوى مجلس الوزراء ضد مستريح الجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه المواطن على صبحى البالغ من العمر45 عام والمقيم الجيزة استغاثة إلى “البوابة نيوز” تفيد بقيام أكثر من 100 شخص برفع دعوة قضائية ضد  الشيخ حازم عبد الدايم؛ وذلك لاختفائه بعدما تمكن من جمع العديد من الأموال الخاصة بهم للمشاركة في شراء 600 أتوبيس وبعض السيارات الخاصة بالنقل الجماعي للشركة المصرية للنقل الجماعي، ولكنهم تفاجأو باختفائه وخبر سفره إلى الخارج  بعدما حصل على أموالهم.

وأضاف أنهم لم يكن لديهم أي دليل يثبت ملكيتهم لأى شيء إلا بعض إيصالات الأمانة وأرقام الأتوبيسات؛ ولهذا  يطالبون باستكمال عمل الشركة  وتشكيل مجلس إدارة جديد  وسرعة تشغيل الخطوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم  الهارب.

كما يناشدون المسؤولين بأنهم لم يكن لديهم مصدرًا للداخل؛ إذ أنه تم إيقاف العمل بالشركة منذ غياب هذا الشخص، وتعرضت بعض السيارات للسرقة، علما بأن هذا هو المصدر الوحيد للداخل لكل المشاركين في الشركة، ولهذا يناشدون السؤولين بحث حالتهم  ومحاولة انقاذهم باستكمال العمل بالشركة وتشكيل مجلس ادارة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهم الهارب  نظرًا لسوء حالتهم المادية  لاعتمادهم على الدخل الشهري الخاص بهم من تلك العمل  بعدما حصل المتهم على فلوس مئلت الضحايا  لشراء 600 اتوبيس  نقل جماعي وجلع  وحرصا على مستقبل  قبل فوات الأوان.

756a9d91-2a2f-4e4c-b0be-b8acc8b44caa
756a9d91-2a2f-4e4c-b0be-b8acc8b44caa
42851ac4-2c53-44e0-b5a9-ae1b030f87d0
42851ac4-2c53-44e0-b5a9-ae1b030f87d0
a92a98c6-595d-4b0f-a72f-25dbd91bc888
a92a98c6-595d-4b0f-a72f-25dbd91bc888
ads
مستريح الجيزة نصب الاهالي خطوط نقل جماعي استغاثه
ads