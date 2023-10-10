مئات الضحايا يتقدمون بالاستغاثة لمكتب شكوى مجلس الوزراء ضد مستريح الجيزة

وجه المواطن على صبحى البالغ من العمر45 عام والمقيم الجيزة استغاثة إلى “البوابة نيوز” تفيد بقيام أكثر من 100 شخص برفع دعوة قضائية ضد الشيخ حازم عبد الدايم؛ وذلك لاختفائه بعدما تمكن من جمع العديد من الأموال الخاصة بهم للمشاركة في شراء 600 أتوبيس وبعض السيارات الخاصة بالنقل الجماعي للشركة المصرية للنقل الجماعي، ولكنهم تفاجأو باختفائه وخبر سفره إلى الخارج بعدما حصل على أموالهم.

وأضاف أنهم لم يكن لديهم أي دليل يثبت ملكيتهم لأى شيء إلا بعض إيصالات الأمانة وأرقام الأتوبيسات؛ ولهذا يطالبون باستكمال عمل الشركة وتشكيل مجلس إدارة جديد وسرعة تشغيل الخطوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم الهارب.

كما يناشدون المسؤولين بأنهم لم يكن لديهم مصدرًا للداخل؛ إذ أنه تم إيقاف العمل بالشركة منذ غياب هذا الشخص، وتعرضت بعض السيارات للسرقة، علما بأن هذا هو المصدر الوحيد للداخل لكل المشاركين في الشركة، ولهذا يناشدون السؤولين بحث حالتهم ومحاولة انقاذهم باستكمال العمل بالشركة وتشكيل مجلس ادارة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهم الهارب نظرًا لسوء حالتهم المادية لاعتمادهم على الدخل الشهري الخاص بهم من تلك العمل بعدما حصل المتهم على فلوس مئلت الضحايا لشراء 600 اتوبيس نقل جماعي وجلع وحرصا على مستقبل قبل فوات الأوان.

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