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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد
الأرصاد
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه البلاد شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، أمس الاثنين، موضحة أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، ولكن تنحصر فقط فى المناطق الشمالية، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى بعض الأماكن من المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تظل حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الأجواء خريفية تماما ومائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تماما على السواحل الشمالية، وما بين الحارة إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

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الارصاد الأمطار الدكتورة منار غانم القاهرة الكبرى المناطق الشمالية
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