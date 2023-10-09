حملة السيسي تستقبل وفدًا من حزب مصر الحديثة بمقرها الرسمي

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفداً لحزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب، لعرض الرؤى والأفكار والمقترحات للحزب، في إطار عقد لقاءات وزيارات للوفود الحزبية والسياسية المؤيدة والداعمة.

في بداية اللقاء رحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحزب مصر الحديثة، مشيداً بحرص قيادات الحزب بمحافظات الجمهورية على حضور اللقاء لعرض أفكار ومقترحات الحزب.

وفي السياق نفسه، أشاد وفد حزب مصر الحديثة بحسن الاستقبال، وكذلك إنجازات الدولة المصرية على مدار التسع سنوات الماضية، مشيرين إلى أن الحزب سيعمل على زيادة الخٌطب الإعلامية التوعوية لهذه الإنجازات، وذلك لتعريف المواطن المصري بما وصلت إليه دولته وما تحققه على جميع الأصعدة.

وتناول اللقاء عدة مناقشات على رأسها أهمية العمل على توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية بالاستحقاق الانتخابي القادم للسير على نفس نهج الحملة الرسمية للمرشح بتحقيق حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

وفي نهاية اللقاء أكد وفد حزب مصر الحديثة على عزمه في التعاون المشترك بين الحزب والحملة الرسمية وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

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