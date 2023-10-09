حامد مرزوق: السوشيال ميديا منافس قوي للدراما التليفزيونية

أكد الفنان حامد مرزوق، أن السوشيال ميديا أصبحت سوقاً وفرصة ذهبية للمواهب الفنية، وأنها نجحت في إلغاء الواسطة، وساعدت في ظهور عدد كبير من المواهب الفنية في مصر.

وقال “مرزوق”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، إن السوشيال ميديا أصبحت بالمجان لكل من يريد أن يعلن عن موهبته الحقيقية في أي جانب من جوانب الفن، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من المواهب الفنية في مصر، والتي ساعدت المخرجين والمنتجين في استقطابهم للمشاركة في الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وأضاف أن فن الكوميديا من أصعب الفنون، وأن الكوميديا التي تعتمد على الموقف هي من أرقى أنواع الكوميديا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفن جوهره قائم على تقديم رسائل للجمهور بجانب المتعة.

وأكد أن السوشيال ميديا نجحت في إلغاء الواسطة، وأن من يفرض موهبته سينال إعجاب الجمهور ومن ثم صناع الفن المصري والعربي.