صحة المنوفية: بروتوكول تنسيقي بين الشئون الصحية ورئاسة حي شرق شبين الكوم لمواجهة الأزمات

عقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطواريء، وعواطف حمادة طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، اجتماعا تنسيقيا تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، للوقوف علي جاهزية المديرية لمواجهة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة، كما شارك بالحضور الدكتورة عبير نشأت مدير إدارة الترصد، وأحمد أمين السيد مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

قامت "خضر" بالإفادة خلال الإجتماع بوجود غرفة أزمات وطوارئ منعقدة بصفه دائمة برئاسة الدكتور وكيل الوزارة وعلى مدار الساعة، هذا بالإضافة إلى غرفة الطوارئ والأزمات برئاسة الدكتور احمد سمير مدير الطوارئ والعلاجي وغرفه طوارئ خاصه بالوقائي.

وأفاد الدكتور أحمد سمير بأنه يوجد بيان يومي يجدد ثلاثة مرات يوميًا بالأسرة الشاغرة بالعناية أكياس الدم بجميع الفصائل وعيون ثلاجات الموتى والمستلزمات الطبية للوقوف على مدى جاهزية المستشفيات لإستقبال الحالات في أي وقت كما أنه يتم التنسيق بين غرفه الطوارئ والإسعاف لتلقي البلاغات اليومية من دائرة الإسعاف أو النجدة لتحويل الحالات حسب تصنيفها للمستشفيات بما فيها حالات الحوادث أو الطوارئ وبالنسبة لغرفة الطب الوقائي يتم تلقي جميع الحالات الخاصة مثل التسمم الغذائي والعقر وباقي الخدمات الوقائية ويتم التنسيق والتوجيه مع ادارة الطوارئ بالمديرية بخصوص أي مشكلة بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك على مدار الساعة والخط المباشر للطوارئ 137 والخط المباشر للوقائي 217608987 وفي حالة الحوادث الكبرى يتم إبلاغ غرفة أزمات المحافظة للتواصل بالإضافة إلى وجود قوة فاعلة بالمديرية من سيارات والتي تتوافر في الخدمة.

وقد تم الاتفاق على التواصل والتنسيق مع رئيس حي شرق حاله وقوع الأزمات وغرفة الطوارئ بالمنوفية ونقل الرؤية إلى غرفة عمليات وأزمات المحافظة وتم الاتفاق أيضًا أنه حالة وجود أعطال أو إنقطاع التيار الكهربائي بالمديرية يتم إبلاغ الحي للحفاظ على الأمصال والطعوم بالإضافة للتنسيق بين المديرية وحي شرق في تنفيذ المبادرات الرئاسية والحملات ليتم عمل الدعاية اللازمة وإمداد المديرية بالسيارات.