حملة السيسي تستقبل وفدًا من حزب النور بمقرها الرسمي

استكمالاً للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفداً من حزب النور برئاسة الدكتور طلعت مرزوق رئيس الشئون القانونية بحزب النور.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي في بداية اللقاء رحب بوفد حزب النور مشيداً بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للدولة المصرية بداية من مشهد 30 يونيو ووضع الدستور وما تلاها من استحقاقات دستورية، مؤكداً أن من أهداف الحملة هي المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري وعودة إصطفاف 30 يونيو وذلك من خلال العمل التشاركي الحزبي، مشيرًا إلى أن الحملة ستعمل على توسعة نشاطها وزيارتها الميدانية في المحافظات.

ومن جانبه، أشاد وفد حزب النور باستقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لهم بالمقر الرسمي، مؤكدين أن الحزب أتخذ قرار التأييد للمرشح من قواعده ومبادئه الراسخة بداية من الحفاظ على الأمن القومي وكذلك الاستقرار والتنمية الرائدة التي تسير عليها دولتنا المصرية، مؤكدين بالاستعداد التام للتعاون الكامل مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما ألتقط الحضور الصورة التذكارية الجماعية بينهم.

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